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Обстрел Харькова: что известно

Оккупанты нанесли удары по Харькову

сегодня, 14:34
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Недилько Ксения

Сегодня в 13:12 раздались взрывы в Харькове. Позже мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков обстреливает враг.

Обстрел Харькова: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В Харькове прилет по Киевскому району города. На данный момент имеем информацию о трех пострадавших", — сообщил городской голова.

Олег Синегубов в 13:27: "В результате вражеского попадания в Киевском районе Харькова по меньшей мере три человека получили ранения. Тяжелых нет".

Олег Синегубов в 13:31: "Количество пострадавших увеличилось до шести человек".

Игорь Терехов в 13:36: "Уже семеро пострадавших в результате вражеского удара по Харькову".

Олег Синегубов в 13:46: "На данный момент уже девять раненых гражданских".

Олег Синегубов в 13:59: "На данный момент пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин в тяжелом состоянии".

Олег Синегубов в 14:32: "Детали обстрела Харькова.

На данный момент известно о 10 пострадавших: 9 мужчинах и 1 женщине.

Женщина с острой реакцией на стресс.

Среди мужчин младшему 18 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные — в среднем, четверо госпитализированных.

На месте работают профильные службы. Информация обновляется".

Игорь Терехов в 14:34: "Продолжает расти количество пострадавших в результате последнего вражеского обстрела – теперь их 12".

Информация обновляется.



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