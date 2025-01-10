Новый скандал с ТЦК в Харькове: в терцентре объяснили, почему военные "распускают руки"

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Кречмаровская Наталия
В Харькове разразился очередной скандал, к которому причастны работники ТЦК. В Харьковском областном терцентре объяснили, что женщина самая виновата, что ее вытолкали из помещения.
Иллюстративное фото
В терцентре сообщили, что инцидент произошел 9 января во время работы военно-врачебной комиссии, действующей на базе одного из лечебных учреждений Харькова.
Отмечается, что командование терцентра осуждает действия военнослужащего, подвергшегося провоцированию. Чтобы выяснить ситуацию, было назначено служебное расследование. В терцентре отметили, что по его результатам будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры.
Напомним, что в Днепре, как писал портал "Комментарии", конфликт на железнодорожном вокзале привел к ранению военнослужащего и полицейского.
Скандал, по данным ТЦК, спровоцировал злостно нарушавший правила военного учета гражданин. К тому же он, по данным терцентра, нанес ножевые ранения военнослужащему и правоохранителю.
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