Новый скандал с ТЦК в Харькове: в терцентре объяснили, почему военные "распускают руки"

В Харькове разразился очередной скандал, к которому причастны работники ТЦК. В Харьковском областном терцентре объяснили, что женщина самая виновата, что ее вытолкали из помещения.

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В терцентре сообщили, что инцидент произошел 9 января во время работы военно-врачебной комиссии, действующей на базе одного из лечебных учреждений Харькова.

"Предварительно установлено, что к конфликту привело поведение гражданки, которая назвала себя адвокатом военнообязанного. При этом гражданка своим агрессивным поведением и попыткой провоцировать конфликт препятствовала работе ВВК. В целях прекращения конфликта военнослужащий оттеснил гражданку за пределы служебного помещения”, — объяснили поведение военного в ТЦК.

Отмечается, что командование терцентра осуждает действия военнослужащего, подвергшегося провоцированию. Чтобы выяснить ситуацию, было назначено служебное расследование. В терцентре отметили, что по его результатам будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры.

"Проводится дополнительный инструктаж групп оповещения и всего личного состава ТЦК и СП относительно недопущения некорректного обращения с гражданами Украины и неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства", — уточнили в ТЦК.

Напомним, что в Днепре, как писал портал "Комментарии", конфликт на железнодорожном вокзале привел к ранению военнослужащего и полицейского.

Скандал, по данным ТЦК, спровоцировал злостно нарушавший правила военного учета гражданин. К тому же он, по данным терцентра, нанес ножевые ранения военнослужащему и правоохранителю.



