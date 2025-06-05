Новые КАБы России оказали значительное влияние на жизнь харьковчан: что говорит Терехов

Новые управляемые авиабомбы с модулями планирования повышенной дальности, которые способны поражать цели на расстоянии до 95 километров, в том числе и в Харькове оказали большое влияние на жизнь харьковчан. К тому же, отдельная тревога для Харькова заставляет горожан реагировать на угрозу и проходить в укрытие.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона сообщил, как горожане реагируют на прямую угрозу для Харькова.

"Вчера, когда мы работали после того, как была такая атака, звучала воздушная тревога, мы все — и жители, и рабочие коммунальных предприятий, которые работали, спускались в укрытие. Да, мы имеем сегодня более 3 тысяч укрытий, это 2 700 простейших укрытий, такое противорадиационное укрытие. Кроме этого, основным укрытием в Харькове являются 30 станций метрополитена, и вы помните, что с начала войны в них круглосуточно находилось 160 тысяч жителей города Харьков. Кроме этого, мы построили еще подземные школы, у нас сегодня 4 подземные школы, в которых учатся наши дети, и мы их тоже можем использовать в качестве укрытия. Кроме того, у нас есть такие мобильные укрытия на остановках, и в случае необходимости мы будем еще строить укрытия“, – сказал мэр.

Он также показал видео, как россияне били по Харькову этой ночью.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандистские Telegram-каналы пишут о том, что якобы в Прилуках и Харькове российские "герани" поразили пункт расположения личного состава и другие объекты ВСУ. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это дерзкий фейк.