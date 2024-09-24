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Недавно мобилизованному военному грозит пожизненное заключение

СБУ задержала в Харькове предателя, который наводил российские ракеты на свою бригаду ВСУ и готовился бежать в рф

сегодня, 10:47
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Недилько Ксения

Служба безопасности задержала еще одного агента россии в Харькове. Им оказался недавно мобилизованный 45-летний житель города, которого в августе этого года дистанционно завербовала военная разведка россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Недавно мобилизованному военному грозит пожизненное заключение

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По указанию оккупантов фигурант должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ.

В обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессор, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины.

Для наведения огня фигурант обозначил нужные локации на гугл-карте и отправил соответствующий скриншот своему русскому куратору.

Также агент провел доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую рашисты надеялись обойти во время ракетной атаки.

По инструкции военной разведки россии перед вражеским обстрелом предатель должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты – создать для него "коридор" для перехода линии фронта.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия агента, задержали его на этапе подготовки к "эвакуации" в россию.

Кроме того, в ходе спецоперации СБУ провела комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск, что полностью сорвало планы агрессора.

В ходе обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.



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