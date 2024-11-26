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Наступление россиян на границе Харьковщины: в СНБО сделали заявление

В российских пабликах распространяется информация о заходе оккупантов на границе с Харьковщиной

сегодня, 11:21
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Недилько Ксения

По состоянию на сегодняшний день информация о наступлении россиян на Казачью Лопань, что на Харьковщине, которую распространяют вражеские паблики, не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Наступление россиян на границе Харьковщины: в СНБО сделали заявление

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Он отметил, что Силы обороны полностью контролируют границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Третья штурмовая зачистила поселок, в который прорвались оккупанты в Харьковской области (ВИДЕО)

Кроме успешной операции по зачистке от вражеских сил поселка Копанки, бойцам бригады удалось захватить новую партию пленных оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Третьей штурмовой бригады.

На видео наши военные показали пленных из 1-й танковой армии России. Отмечается, что при взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в России, часть — уже осуждены. Традиционные оправдания пленных зеков под крики "Героям Слава" — в видео с места от комбата Вара. С таном на данный момент Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины — и это заслуга подразделения Karakurt Colony " 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады.

Кроме того, сообщается, что российская ДРГ пыталась прорвать границу возле одного из населённых пунктов Харьковской области. Немногочисленная диверсионно-разведывательная группа РФ в ночь на понедельник, 25 ноября, пыталась прорвать границу в районе контрольно-пропускного пункта Гоптовка – Нехотеевка. Однако Силы обороны ликвидировали часть российских диверсантов, другие оккупанты отступили на территорию Белгородской области, рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.



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