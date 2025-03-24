23 марта русские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на возведение Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Представитель Харьковской группировки войск Украины подполковник Павел Шамшин заявил, что российские войска пытаются пересечь реку Волчья в Волчанске, но не могут переправить через реку бронетехнику без понтонных переправ, которые, по словам Шамшина, не могут установить российские силы из-за наблюдения украинских беспилотников.

Шамшин отметил, что в последний раз российские войска небольшой пехотной группой пытались переправиться через реку Волчью "несколько недель" назад.

22 и 23 марта русские войска вели наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки.

"Российский военкор заявил, что южная Синьковка (к северо-востоку от Купянска) является спорной "серой зоной". Недавно украинские войска освободили село Надежда Луганской области на Боровском направлении", – отмечают в ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, показывают, как украинские силы действуют в северо-восточной Надежде (восточнее Боровой), что указывает на то, что украинские силы недавно захватили это поселение. Российский источник утверждал, что потеря российскими войсками Надежды 22 марта свидетельствует о том, что проблемы в 20-й общевойсковой армии (МОВО Московского военного округа [МВО]), включая командиров, подающих ложные отчеты о наступлении России, остаются нерешенными.

Отмечается, что русский военкор утверждал, что русские войска продвинулись в Богуславке (к северо-востоку от Боровой).

22 и 23 марта русские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Боровой в районе Загрызового и Надежды.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова сообщил, что было самым тяжелым этой зимой из-за обстрелов.