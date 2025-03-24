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Наступление оккупантов в Харьковской области: какой населенный пункт превратился в «серую зону»

Враг не оставляет попыток прорваться и закрепиться на Харьковщине

сегодня, 15:21
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Недилько Ксения

23 марта русские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на возведение Института изучения войны (ISW).

Наступление оккупантов в Харьковской области: какой населенный пункт превратился в «серую зону»

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Представитель Харьковской группировки войск Украины подполковник Павел Шамшин заявил, что российские войска пытаются пересечь реку Волчья в Волчанске, но не могут переправить через реку бронетехнику без понтонных переправ, которые, по словам Шамшина, не могут установить российские силы из-за наблюдения украинских беспилотников.

Шамшин отметил, что в последний раз российские войска небольшой пехотной группой пытались переправиться через реку Волчью "несколько недель" назад.

22 и 23 марта русские войска вели наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки.

"Российский военкор заявил, что южная Синьковка (к северо-востоку от Купянска) является спорной "серой зоной".

Недавно украинские войска освободили село Надежда Луганской области на Боровском направлении", – отмечают в ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, показывают, как украинские силы действуют в северо-восточной Надежде (восточнее Боровой), что указывает на то, что украинские силы недавно захватили это поселение. Российский источник утверждал, что потеря российскими войсками Надежды 22 марта свидетельствует о том, что проблемы в 20-й общевойсковой армии (МОВО Московского военного округа [МВО]), включая командиров, подающих ложные отчеты о наступлении России, остаются нерешенными.

Отмечается, что русский военкор утверждал, что русские войска продвинулись в Богуславке (к северо-востоку от Боровой).

22 и 23 марта русские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Боровой в районе Загрызового и Надежды.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова сообщил, что было самым тяжелым этой зимой из-за обстрелов.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-23-2025
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