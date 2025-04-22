Наступление на Харьковщине продолжается: россияне «прощупывают» направления, где лучше прорвать оборону

Новое наступление россиян, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, уже идет в Харьковской области. Об этом в комментарии журналистке Новости. Live сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

Он отметил, что Россия активизирует усилия на фронте, пытаясь найти уязвимые участки для прорыва, однако украинская армия держит оборону.

"Наступление уже идет. Все попытки были предусмотрены и прекращены. Враг фактически был уничтожен и продолжает уничтожаться на всех абсолютно подходах к территориям Харьковской области", – отметил глава Харьковщины.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что 21 апреля представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы численностью около 15 человек пытаются продвинуться через международную границу в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Демченко заявил, что российские силы атакуют вблизи Басовки, Новенькое и Журавки (все северо-восточнее города Сумы) и что российские силы время от времени используют вездеходы (квадроциклы), чтобы продвигаться как можно быстрее и глубже, чтобы обеспечить плацдарм, ожидая подкрепления.

21 апреля российский военкор заявил, что российские войска продолжают атаковать неопределенные районы Сумской области. 21 апреля спикер украинского пограничного подразделения сообщил, что 20 апреля российские войска нарушили перемирие, нанеся удар с беспилотников по Семеновке (к северо-западу от города Сумы).