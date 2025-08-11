logo

Настоящее чудо: трехлетний ребенок выпал с пятого этажа и выжил
commentss НОВОСТИ Все новости

Настоящее чудо: трехлетний ребенок выпал с пятого этажа и выжил

Трехлетний ребенок выпал с пятого этажа дома и чудом выжил в Харькове.

11 августа 2025, 11:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, но чудом осталась в живых. Ребенок после падения из окна приземлился на кондиционер. Спасатели оперативно сняли ребенка и передали родителям.

Настоящее чудо: трехлетний ребенок выпал с пятого этажа и выжил

В Харькове ребенок выпал с пятого этажа. Фото иллюстративное

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о несчастном случае, который произошел вечером 10 августа в Харькове — из окна пятого этажа выпала трехлетняя девочка. Ребенка спасло то, что он упал на кондиционер, расположенный этажом ниже, и не получил серьезных травм.

"Около 20:40 из окна пятого этажа многоэтажки выпала трехлетняя девочка. Ребенок остался на кондиционере четвертого этажа. На место мгновенно прибыли спасатели ГСЧС", — сообщил Синегубов.

По его словам, спасатели быстро сняли ребенка и передали его медикам. У девочки зафиксировали острую реакцию на стресс, однако родители отказались от госпитализации ребенка.

Подобное заявление об инциденте с тем, что ребенок выпал из окна пятого этажа в Харькове, также опубликовали в ГСЧС указав, что "девочка чудом спаслась". Службы спасения еще раз напомнили, что даже несколько секунд без присмотра могут стать опасными для маленьких детей.

"Призываем родителей: никогда не оставляйте детей без присмотра! Помните – их безопасность зависит только от вас", — говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о девочке, которая выпала с 9 этажа во время российской атаки по Киеву и осталась жива. Как объяснила подростка, ее спасло то, что она упала вместе с кроватью, в которой спала на момент удара по дому.

Также "Комментарии" писали об инциденте в Киеве, где ребенок упал из окна школы.



Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/16584
