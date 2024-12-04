Насиловал ребенка и угрожал убить жену, зарубив собаку: что назначил суд

Прокуроры Харьковщины доказали, что в одном из населенных пунктов Харьковского района в течение 2019 года фигурант систематически насиловал и совершал сексуальные действия по поводу падчерицы, который на тот момент было всего 13 лет. Человек делал это в доме, когда никого не было дома, и в гараже. Преимущественно злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отчим насиловал ребенка

Кроме того, издевался муж и над женой. В мае 2019 года супруги поссорились и фигурант избил женщину. Он часто избивал жену, однако она боялась пойти в полицию, потому что мужчина угрожал ее убить. Чтобы подтвердить свои слова, на глазах у женщины он зарубил собаку.

Приговора мужчина ожидал, находясь под стражей. В судебном заседании он признал свою вину только по поводу избиения жены.

По совокупности уголовных правонарушений 59-летнему мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и досугом детей сроком на 3 года.

Обвинительный приговор вынесен Харьковским районным судом Харьковской области. Идет срок на апелляционное обжалование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

81-летний дед совершил сексуальное насилие над 8-летним ребенком

Прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор для мужчины, совершившего сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки в Хмельницкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

Ювенальные прокуроры в Верховном Суде отстояли наказание для 81-летнего каменчанина за совершение сексуального насилия в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины). Прокурорами в судах всех инстанций доказано, что проживавший неподалеку пенсионер затащил 8-летнюю девочку в подвал дома и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Когда мужчина начал раздеваться, она смогла вырваться, побежала домой и рассказала матери.