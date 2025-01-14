Нардеп: Харьковская бригада воюет на Курщине в то время как оккупанты штурмуют родную область

Россиянам не удастся перейти на другую сторону реки Оскол: ВСУ держат оборону в районе Богуславки. Об этом сообщил военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире КИЕВ24.

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Пока ситуация напряженная, но существенных продвижений в этом районе не имеет, отмечает Виктор Петрович, военнослужащий 77 бригады ВСУ.

Бойцы уничтожили все средства для водной переправы, однако, отмечает военный, все зависит от того, сколько живой силы привлекут оккупанты.

В это же время одиозная нардепка Марианна Безуглая опубликовала пост, в котором отметила, что россиянам удалось форсировать реку Оскол, а военные решения, по ее мнению, снова далеки от логики.

"Просто не понимаю, почему 92-я Харьковская бригада воюет на Курщине, тогда как россияне захватывают родную землю харьковчан, уже перешли реку Оскол, закрепились и имеют дело со случайными слабыми подразделениями. Почему харьковские бригады забрали из Харьковской области? В который раз. Это такой план?", – пишет народный депутат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что ситуация в Купянской громаде – крайне сложная, сообщил в эфире "Суспильное. Студия" начальник местной ГВА Андрей Беседин. Ночью россияне нанесли более 10 ударов КАБ по территории ТГ.

"С каждым днем все больше увеличивается применение разного типа БпЛА, в том числе FPV-дронов, БпЛА "Молния". Враг постоянно бьет по центральным, логистическим путям, автомобилям, остановкам общественного транспорта, магазинам и т.д. Линия фронта от черты города – 2 км, поэтому враг достает всем. Превышает и в живой силе, технике, вооружении, авиации. Наши СОУ уничтожают и живую силу, и технику. Ни одного сантиметра земли просто так враг не захватит, только сверхусилиями, сверхпотерями они могут это сделать", — отметил Беседин.

Он также ответил, грозит ли Купянску взятие оккупантами города в кольцо.