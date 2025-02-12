Нападения на сотрудников ТЦК продолжаются: что произошло в Харькове

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Кречмаровская Наталия
По Украине прокатилась волна нападений на работников ТЦК, среди которых были и взрывы взрывчатых веществ в помещениях терцентров. В Харьковском областном ТЦК и СП сообщили, что случилось 12 февраля. В Харькове на территории районного терцентра было совершено нападение на военнослужащего Вооруженных Сил Украины.
Иллюстративное фото
Относительно обстоятельств инцидента, в терцентре сообщили, что во время нападения злоумышленник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему ножевое ранение. На место происшествия прибыли медики и правоохранители — нападавшего задержали, продолжаются следственные действия.
Также гражданам напомнили, что в соответствии с Уголовным Кодексом Украины за совершение правонарушений предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с требованиями статьи 114-1, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, что в ТЦК Киева, как писал портал "Комментарии", рассказали об условиях содержания мобилизованных.
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