Нападения на сотрудников ТЦК продолжаются: что произошло в Харькове

По Украине прокатилась волна нападений на работников ТЦК, среди которых были и взрывы взрывчатых веществ в помещениях терцентров. В Харьковском областном ТЦК и СП сообщили, что случилось 12 февраля. В Харькове на территории районного терцентра было совершено нападение на военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

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"Обращаем внимание украинского общества на то, что это преступление произошло на фоне позорной информационной кампании, целью которой является дискредитация военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и сил обороны Украины", — отметили в ТЦК.

Относительно обстоятельств инцидента, в терцентре сообщили, что во время нападения злоумышленник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему ножевое ранение. На место происшествия прибыли медики и правоохранители — нападавшего задержали, продолжаются следственные действия.

“Нападение на военнослужащего во время исполнения служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки. Убеждены, что по результатам расследования и соответствующего решения злоумышленник понесет неотвратимое наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства”, — отметили в ТЦК.

Также гражданам напомнили, что в соответствии с Уголовным Кодексом Украины за совершение правонарушений предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с требованиями статьи 114-1, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Следовательно, нападение, оскорбления, сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих будут иметь последствия, а нарушители будут нести уголовную ответственность", — подчеркнули в ТЦК.

Напомним, что в ТЦК Киева, как писал портал "Комментарии", рассказали об условиях содержания мобилизованных.



