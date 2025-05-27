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«Нам нужно готовиться к самому худшему»: россияне тестируют на Харьковщине новые типы дронов

Оккупанты начали тестировать для ударов по Харькову FPV-дроны

сегодня, 16:44
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Недилько Ксения

В Купянском направлении враг прицельно бьет FPV-дронами по коммунальным службам и жилым домам. Сам Купянск оккупанты стирают с лица земли. К сожалению, в городе еще остается около 1600 человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

«Нам нужно готовиться к самому худшему»: россияне тестируют на Харьковщине новые типы дронов

Иллюстративное фото

Он отметил, что эвакуация продолжается. За прошедшие сутки вывезли 40 человек из Купянского и Изюмского районов.

"Постоянно на связи с военными по поводу расположения войск врага вдоль границ Харьковской области. Аномальная деятельность не наблюдается.

Оккупанты не оставляли идей продвинуться на наших направлениях. Постоянно фиксируем попытки выхода российских ДРГ и малых разведывательных групп. Украинские защитники крепко держат рубежи", – отметил глава ОВА.

Кроме того, Синегубов сообщил, что враг продолжает испытывать новые типы вооружения на Харьковщине. Пока это дроны "Молния-1" и "Молния-2", FPV-дроны на оптоволокне.

"Принимаем все необходимые меры по усилению систем противодействия. Наши военные работают над этим круглосуточно", – добавил руководитель ХОВА.

Тем временем руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь в эфире Суспильного сообщил , что российский FPV-дрон долетел до Харькова и упал в лесополосе. Он нес с собой боевой заряд от ручного противотанкового гранатомета.

"20 мая мы получили информацию от военных подразделений, с которыми мы в коммуникации, что им удалось перехватить движущийся по сигналу видеосигнал с одного из беспилотников, это видно, в направлении Харькова. Дрон нес с собой боевой заряд от ручного противотанкового гранатомета, и, соответственно, в дальнейшем на окрестностях Харькова, сигнал был потерян — сигнал был потерян Токарь.

По его словам, после падения беспилотник обнаружить не удалось.

"Я умышленно 20 мая посмотрел, что от ближайшей точки к Пятихаткам — 26 км. Если враг действительно модифицировал этот FPV-дрон или, возможно, использовал какое-то оборудование для ретрансляции сигнала, нам нужно готовиться к худшему и думать о том, каким образом мы будем бороться с новой угрозой", — говорит глава полиции Харьковщины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по Харькову FPV-дроном.



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