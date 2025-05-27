«Нам нужно готовиться к самому худшему»: россияне тестируют на Харьковщине новые типы дронов

В Купянском направлении враг прицельно бьет FPV-дронами по коммунальным службам и жилым домам. Сам Купянск оккупанты стирают с лица земли. К сожалению, в городе еще остается около 1600 человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Иллюстративное фото

Он отметил, что эвакуация продолжается. За прошедшие сутки вывезли 40 человек из Купянского и Изюмского районов.

"Постоянно на связи с военными по поводу расположения войск врага вдоль границ Харьковской области. Аномальная деятельность не наблюдается. Оккупанты не оставляли идей продвинуться на наших направлениях. Постоянно фиксируем попытки выхода российских ДРГ и малых разведывательных групп. Украинские защитники крепко держат рубежи", – отметил глава ОВА.

Кроме того, Синегубов сообщил, что враг продолжает испытывать новые типы вооружения на Харьковщине. Пока это дроны "Молния-1" и "Молния-2", FPV-дроны на оптоволокне.

"Принимаем все необходимые меры по усилению систем противодействия. Наши военные работают над этим круглосуточно", – добавил руководитель ХОВА.

Тем временем руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь в эфире Суспильного сообщил , что российский FPV-дрон долетел до Харькова и упал в лесополосе. Он нес с собой боевой заряд от ручного противотанкового гранатомета.

"20 мая мы получили информацию от военных подразделений, с которыми мы в коммуникации, что им удалось перехватить движущийся по сигналу видеосигнал с одного из беспилотников, это видно, в направлении Харькова. Дрон нес с собой боевой заряд от ручного противотанкового гранатомета, и, соответственно, в дальнейшем на окрестностях Харькова, сигнал был потерян — сигнал был потерян Токарь.

По его словам, после падения беспилотник обнаружить не удалось.

"Я умышленно 20 мая посмотрел, что от ближайшей точки к Пятихаткам — 26 км. Если враг действительно модифицировал этот FPV-дрон или, возможно, использовал какое-то оборудование для ретрансляции сигнала, нам нужно готовиться к худшему и думать о том, каким образом мы будем бороться с новой угрозой", — говорит глава полиции Харьковщины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по Харькову FPV-дроном.