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Над Харьковом ночью было воздушный бой: что известно

«Прилета не было, был воздушный бой» - что произошло в Харькове

22 мая 2025, 14:15 comments7563
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Недилько Ксения

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг информацию о том, что ночью в Харькове произошел ракетный удар по Холодногорскому району города. В комментарии журналистам он сообщил, что над городом происходило воздушное сражение.

Над Харьковом ночью было воздушный бой: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Ракетного удара не было, был воздушный бой, вследствие которого обломки упали в Холодногорском районе Харькова. Повреждены частные домохозяйства, сейчас наши военные вместе с правоохранителями выясняют все детали. Известно, что над Харьковом и областью наблюдалось большое количество "шахедов" и "гераней". Постоянно применяются средства ПВО и постоянно применяются по любым вражеским целям. Сейчас еще детали выясняются", – рассказал председатель ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что в российских силовых структурах сообщили прокремлевскому агентству ТАСС, что при ударе вблизи Днепропетровской области украинские войска потеряли по меньшей мере 10 военных в результате ударов фугасными авиабомбами.

Отмечается, что русские войска уничтожили часть подразделения БПЛА 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, это элитное подразделение было опрокинуто для сдерживания давления российских войск.

"Вчера в селе Комар двумя ударами ФАБ уничтожен пункт управления БПЛА 414 полка. Элиту бросили для сдерживания наших сил", — сообщили в силовых структурах. Там уточнили, что в результате ударов уничтожены по меньшей мере 10 украинских военнослужащих.



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