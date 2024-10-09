Начальник Купянской ГВА ездит на спецавто, которое должно было служить медикам

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин на постоянной основе пользуется автомобилем, ранее приобретенным для Харьковского областного центра экстренной медпомощи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Newsroom.

Андрей Беседин выходит из спецавто. Фото: Newsroom

Речь идет о Toyota Land Cruiser Prado 2021 выпуска, которая в этом же году была зарегистрирована на Коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

По информации СМИ, автомобиль для медиков приобрели у ООО "Автоспецпром" в октябре 2021 года. Эта компания производит автомобили скорой помощи на базе Citroën, Peugeot, Toyota, Mercedes и других и является одним из ведущих поставщиков таких спецмашин для государственных организаций.





В "Автоспецпроме" Newsroom ответили, что поставляли партию Toyota Land Cruiser Prado только раз, и это был спецтранспорт. В тендерной документации есть перечень оборудования, которым был оснащен такой автомобиль. Туда входили медицинские ноши, дефибриллятор, санитарные сумки и т.д.

Пока же на белой Toyota Prado ездит начальник Купянской МВА Харьковщины Андрей Беседин. Однако машина уже совсем не похожа на медицинскую, что видно на фото, которое есть в распоряжении журналистов . Отмечается , что должностное лицо переработало спецтранспорт в обычное авто для собственных нужд.

Журналисты пытались выяснить, каким образом автомобиль, который должен служить медиками для спасения людей, оказался в пользовании госслужащего. Руководитель Центра медпомощи Виктор Забашта ответил, что об этом ничего не известно.

"Я ему в пользование авто не передавал, поэтому прокомментировать это не могу", — сказал Забашта.

Андрей Беседин проигнорировал сообщение в мессенджерах и отказался комментировать этот вопрос по телефону, сказав, что готов рассмотреть только официальный запрос.