Набросился на несовершеннолетнюю прямо на улице и изнасиловал: что будет нападающему

Вечером злоумышленник заметил шедшую по улице девушку. Нападающий мгновенно решил удовлетворить свои половые страсти и напал на жертву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

16 ноября около 00:53 в отдел полиции № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области обратилась женщина и сообщила, что исчезла ее 17-летняя дочь. Вещи ребенка заявительница нашла на улице, но на телефонные звонки девушка не отвечает. Впоследствии мать сообщила, что дочь вернулась домой и в отношении нее было совершено преступление. Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав подразделения полиции.

Правоохранители выяснили, что накануне около 23:00 на одной из улиц города Змиев 31-летний мужчина в состоянии опьянения заметил проходившую неподалеку девушку. Злоумышленник напал на несовершеннолетнюю и изнасиловал.

Во время проведения розыскных мероприятий полицейские оперативно разыскали нападающего и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи отдела полиции №2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

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