На МАФы и автомобили в Харькове потратят миллионы гривен

На демонтаж МАФов и брошенных автомобилей в Харькове в 2025 году потратят 4,66 млн грн. Соглашение на услуги по демонтажу заключило КП "Современный город" с ООО "Стройтрансавто".

МАФ. Иллюстративное фото

В 2024 году коммунальщики заключили подобное соглашение на сумму 4,29 млн грн. Однако впоследствии дополнительным соглашением изменили условия, и сумма выросла до 5,15 млн грн, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

"На предприятии подсчитали, что до конца 2025 года, как и в соглашении за прошлый год, потребуется убрать 200 заброшенных автомобилей, а также демонтировать 250 сооружений таких, как столбы, дорожные знаки или шлагбаумы", — говорится в сообщении.

По условиям соглашения предусматривается демонтаж 790 погонных метров линейных сооружений (заборов и заборов), 3500 квадратных метров объемных сооружений. Речь идет о незаконно установленных МАФах, беседках, а также урнах, лотках и т.д. Также в документе указаны требования к подрядчику по благоустройству территории.

"Цифры по объектам почти идентичны прошлогодней сделке, которую потом сильно корректировали. Но при этом возросло количество поштучных объектов, которые нужно убрать. Следует отметить, что в 2022-2023 году подобных средств на демонтаж разнообразных объектов и автомобилей не выделяли. Учитывая, что за первые два года действительно возросло количество заброшенных объектов, то миллионные расходы в 2024 году еще можно понять. Но при этом чиновники прогнозируют, что в 2025 году потребности в демонтаже фактически остаются на уровне прошлого года – и это вызывает сомнения”, — отмечают в ХАЦ.

Напомним, что в Харькове в марте, как писал портал "Комментарии", значительно возросло количество обстрелов.



