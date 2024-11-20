На Купянске есть новые угрозы: откуда враг может атаковать город

Прорыв обороны Купянска на прошлой неделе стал для многих неприятным сюрпризом, поэтому эксперт прогнозирует новые угрозы на этом направлении в ближайшее время.

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"В Купянске угроза закрепления россиян – нейтрализована. Но при этом не факт, что вообще его нет. Эта угроза есть. По состоянию на сегодняшний день единственная дорога от Лимана Первого на северной окраине Купянска является наиболее угрожающей и проблематичной. Но сам прорыв, который имел место на прошлой неделе, ну если честно, вообще многих поставил в некий тупик", — сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Oboz. ua.

Он отметил, что через Колесниковку оккупанты пытаются реализовать направление на Купянск, а через Кругляковку будут пытаться прорваться в Боровую.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Что сейчас происходит в Купянске: как уничтожают город

В результате вражеских обстрелов по г. Купянск произошли два пожара. Одно из попаданий зафиксировано на территории коммунального предприятия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Горели семь автомобилей спецтехники на общей площади 200 м.кв. Пострадала одна женщина. От ГСЧС были привлечены 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Второй пожар возник в жилом многоквартирном доме.

По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись к югу от Купянска во время продолжения наступательных действий вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 17 ноября. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 2-й мотострелковой дивизии захватили Колесниковку (южнее Купянска) и занимают территорию примерно 3-3,5 километров вдоль восточного берега реки Оскол.