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На Харьковском направлении военные уничтожили взвод оккупантов

БПЛА «Хартии» уничтожили технику, пехоту и вооружение оккупантов

сегодня, 10:34
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Недилько Ксения

Пилоты дронов 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" мастерски и точно уничтожают вражеские позиции, пулеметные расчеты, минометные батареи и даже артиллерийскую пушку противника. Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

На Харьковском направлении военные уничтожили взвод оккупантов

Скриншот из видео

В этот раз наши защитники не только уничтожили вражескую технику, но и ликвидировали большое количество живой силы противника. Операторы дронов "Хартии" ликвидировали по меньшей мере взвод оккупантов.

Пилоты FPV-дронов – это охотники современной войны, невидимые ангелы мести, виртуозы неба, ежедневно работающие по уничтожению живой силы и техники противника.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергосистеме Украины, сейчас продолжается опасность новых ударов, из-за активности стратегических бомбардировщиков и вероятного нового запуска ракет по территории Украины.

Из-за обстрела газовой инфраструктуры и возможной новой атаки, применены аварийные отключения света по Украине. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — отметил он.

По данным Полтавской ОВА, враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано. По данным Укрэнерго, меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.



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