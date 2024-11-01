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На Харьковщине ввели карантин из-за смертельной болезни

Неизвестные выбросили два трупа свиней в лесополосе

сегодня, 11:47
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Недилько Ксения

Случай африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Валковской городской территориальной громады Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию громады.

На Харьковщине ввели карантин из-за смертельной болезни

Иллюстративное фото

ДНК вирус африканской чумы свиней был обнаружен в патологическом материале от двух трупов домашних свиней, обнаруженных в лесополосе в 2 км от с. Гринцев Рог Валковской городской территориальной громады, Богодуховского района, Харьковской области.

С 24 октября определены карантинные зоны по недопущению распространения вируса африканской чумы свиней:

- зона защиты радиусом 3 км, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом, в которую входят населенные пункты Валковской городской территориальной громады: с. Журавли, с. Гринцев Рог, с. Войтенки.

- зона наблюдения (надзора), радиусом 10 км, от внешних границ зоны защиты, в которую входят: другие населенные пункты Валковской городской территориальной громады.

Что необходимо знать об африканской чуме свиней:

— АЧС не представляет опасности для людей;

— АЧС болеют только дикие и домашние свиньи;

— основной путь передачи возбудителя – непосредственный контакт животных между собой и перенос возбудителя от больного к здоровому животному через посредника, в роли которого чаще всего выступает человек, случайно загрязнившийся выделениями больного животного и контакт с здоровым, а также предметы ухода, инвентарь, обувь и одежду, транспортные средства и корма, в том числе и пищевые отходы.

Любые признаки заболевания или гибели свиней следует рассматривать как вероятную вспышку АЧС и срочно сообщить об этом ветеринарному специалисту (по месту жительства). Подтверждение или исключение диагноза на АЧС всегда требует проведения лабораторных исследований. Образцы биологического материала должен отбирать только квалифицированный специалист. Лечение животных или любые попытки самостоятельно выйти из этой ситуации будут способствовать только распространению инфекции.



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