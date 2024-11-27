На Харьковщине строят большое укрытие за более ста миллионов

В Лозовской громаде на территории местного лицея идет строительство укрытия, в котором смогут находиться 500 школьников и педработников. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Строительство подземной школы в Харьковской области. Фото: ОВА

"Создание безопасного пространства на базе учебного заведения в Лозовской громаде – важный шаг для безопасного и непрерывного образовательного процесса. Общая стоимость проекта – более 102 миллионов гривен, из которых более 92 миллионов – средства государственной субвенции. Развитие безопасной образовательной сети в Харьковской области — реализация Плана внутренней устойчивости страны Президента Владимира Зеленского. В рамках пунктов "Безопасность" и "Человеческий капитал" Харьковская ОВА продолжает развивать образовательную отрасль", – сказал Олег Синегубов.

В общей сложности на территории громады получают образование 7711 учеников. Лозовая активно принимает внутренних переселенцев, поэтому создание безопасных и комфортных условий для оффлайн обучения – стратегическая задача областной военной администрации, добавил начальник ХОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Первую в Украине больницу на 2 тысячи пациентов строят под землей

План внутренней стойкости страны Президента Владимира Зеленского продолжают реализовывать в Харьковской области. Об этом во время эфира телемарафона "Единые новости" указал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В рамках пункта "Человеческий капитал" и "Безопасность" продолжается реализация проектов медицинской отрасли. Один из самых амбициозных и важных — строительство подземного медицинского комплекса "Ковчег" на базе Харьковской областной клинической больницы.

"Это будет первая подземная больница в Украине, которая будет оказывать высококачественные медицинские услуги в максимально безопасных условиях. Ведь для нашей пограничной области самое важное — это обезопасение населения от вражеских ударов. Одновременно получать медицинские услуги там смогут более 2000 человек", — сообщил начальник Харьковской ОВА.