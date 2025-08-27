На Харьковщине разоблачена работница морга: что она делала с погибшими военными

В Харьковской области правоохранители задержали сотрудницу морга, которая систематически похищала личные вещи погибших украинских военных. Женщине инкриминируют воровство, совершенное повторно в условиях военного положения, а также незаконное завладение предметами, находившимися на теле умерших из корыстных побуждений. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Работница морга воровала вещи у погибших военных. Фото из открытых источников

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, расследование началось после того, как жена погибшего военного сообщила об исчезновении кольца из тела своего мужа. Она заверила, что украшение было на месте, когда тело было передано в морг.

Следователи установили, что к исчезновению украшения причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. По данным следствия, подозреваемая не ограничивалась одним кольцом. Она систематически присваивала мобильные телефоны, цепочки, кольца и другие ювелирные изделия. Похищенные вещи женщина сдавала в ломбарды за наличные деньги.

Украденные вещи у военных в морге в Харьковской области

"Сотрудница морга действовала по корыстным мотивам, осознавая противоправность своих поступков. Ее действия не только нарушали закон, но и грубо пренебрегали моральными нормами и традициями уважительного отношения к умершим", — говорится в заявлении Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители обнаружили дома у подозреваемой значительное количество ювелирных украшений и квитанции из ломбардов, что подтверждает системность преступной деятельности. В настоящее время продолжается следствие. Устанавливаются другие потерпевшие и проверяется, были ли соучастники среди других работников морга.

