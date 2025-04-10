На Харьковщине раздался мощный взрыв: есть раненые

9 апреля в городе Купянске мужчина 1968 года рождения подорвался на противопехотной мине, в результате чего он получил минно-взрывную травму глаза и руки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

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Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

В связи с этим спасатели напоминают:

При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов немедленно сообщайте по телефонам 101 или 102.

Не приближайтесь к таким предметам, не прикасайтесь к ним и не пытайтесь перемещать.

Особенно важно рассказывать детям о правилах безопасности при обнаружении опасных предметов.

Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь!

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 7 апреля в одной из громад Сумщины 13-летний мальчик со своим другом гуляли у оврага. Ребёнок толкнул ногой неизвестный предмет, после чего и произошел взрыв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской областной военной администрации.

К утру состояние ребенка стабильно тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом главе области проинформировали руководители соответствующих структурных подразделений.

"Нам остается молиться за жизнь парня. Уверен, что врачи сделают все возможное для сохранения его жизни, – подчеркнул Владимир Артюх. – Мы же, в свою очередь, должны сделать все возможное, чтобы таких случаев больше не было. Поэтому учебные заведения должны провести воспитательные часы и уроки в Классах Безопасности, на которых еще раз проговорить, что необходимо делать".