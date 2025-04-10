logo

BTC/USD

81680.91

ETH/USD

1594.35

LTC/USD

74.49

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков На Харьковщине раздался мощный взрыв: есть раненые
commentss НОВОСТИ Все новости

На Харьковщине раздался мощный взрыв: есть раненые

В Харьковской области мужчина подорвался на противопехотной мине

сегодня, 10:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

9 апреля в городе Купянске мужчина 1968 года рождения подорвался на противопехотной мине, в результате чего он получил минно-взрывную травму глаза и руки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

На Харьковщине раздался мощный взрыв: есть раненые

Иллюстративное фото

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

В связи с этим спасатели напоминают:

При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов немедленно сообщайте по телефонам 101 или 102.

Не приближайтесь к таким предметам, не прикасайтесь к ним и не пытайтесь перемещать.

Особенно важно рассказывать детям о правилах безопасности при обнаружении опасных предметов.

Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь!

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 7 апреля в одной из громад Сумщины 13-летний мальчик со своим другом гуляли у оврага. Ребёнок толкнул ногой неизвестный предмет, после чего и произошел взрыв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской областной военной администрации.

К утру состояние ребенка стабильно тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом главе области проинформировали руководители соответствующих структурных подразделений.

"Нам остается молиться за жизнь парня. Уверен, что врачи сделают все возможное для сохранения его жизни, – подчеркнул Владимир Артюх. – Мы же, в свою очередь, должны сделать все возможное, чтобы таких случаев больше не было. Поэтому учебные заведения должны провести воспитательные часы и уроки в Классах Безопасности, на которых еще раз проговорить, что необходимо делать".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости