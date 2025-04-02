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На Харьковщине раздался мощный взрыв: есть раненые

В Изюмском районе мужчина подорвался на взрывном устройстве: полиция выясняет обстоятельства произошедшего

сегодня, 16:11
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Недилько Ксения

Утром 2 апреля в Изюмское районное управление полиции поступило сообщение о травме мужчины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

На Харьковщине раздался мощный взрыв: есть раненые

Иллюстративное фото

Предварительно установлено, что 62-летний житель Изюма накануне в лесу нашел неизвестный взрывной предмет. Мужчина принес его домой и разрубил топором. Устройство сдетонировало. В результате взрыва пострадавший получил телесные повреждения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты и взрывотехники.

Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам. В случае обнаружения неизвестных предметов необходимо вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102".

На Харьковщине раздался мощный взрыв: есть раненые - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 27 марта произошло чрезвычайное происшествие в поселке Андреевка Изюмского района Харьковщины. В результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета на огороде пострадала 36-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

С осколочными ранениями женщина была госпитализирована в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия выясняют работающие правоохранители.

Также "Комментарии" писали, что российская армия уничтожила дамбу на территории Белгородской области с помощью авиабомбы ФАБ-3000, весящей около трех тонн. Об этом сообщили российские Z-блогеры, опубликовав видео с момента взрыва. Бомба упала возле села Поповка — всего в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. Об этом пишет Bild.



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