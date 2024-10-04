На Харьковщине раздался мощный взрыв: есть раненые

Установлено, что мужчина работает электромонтером. Во время работы на автодороге вблизи села Довгенькое он случайно наступил на неизвестный взрывной предмет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Иллюстративное фото

С травмами 50-летнего жителя Изюма доставили в больницу. Предварительно установлено, что пострадавший наступил на предмет, внешне похожий на мину "лепесток".

Следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и не приближаться к незнакомым предметам. При обнаружении таких предметов немедленно вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Энергодаре взорвался "начальник физической охраны" оккупированной ЗАЭС

4 октября 2024 около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник — "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

Короткий — коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации. После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией. Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара. Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку русской оккупационной армии. Как член партии Путина "единая россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".