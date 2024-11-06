На Харьковщине произошло страшное ДТП (ФОТО)

5 ноября около 11:20 в полицию поступило сообщение о масштабной аварии на выезде из поселка Песочин Харьковской области в направлении Полтавы. Установлено, что водитель Lexus не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault Megane и Chevrolet Niva. Затем автомобиль Renault в неуправляемом состоянии столкнулся с Ford Mustang. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

ДТП в Харьковской области. Фото: НПУ

На месте происшествия погибла 47-летняя пассажирка транспортного средства Renault. С травмами разной степени тяжести доставлены в больницы водители автомобилей Lexus, Renault, Chevrolet, а также пассажир Chevrolet.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Днепре авто сбило троих детей: есть погибшие

По данным правоохранителей, 5 ноября около 9:10 23-летний водитель, управляя автомобилем "FORD SIERA", допустил наезд на малолетних пешеходов. Восьмилетние дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному перереходу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Суспильное Днепр.

В результате ДТП один ребенок погиб, другие доставлены в больницу. Водитель предварительно трезв. Его задержали и опрашивают. 23-летний водитель, по имеющейся информации, был лишен права вождения, управляя автомобилем Ford Siera, допустил наезд на малолетних пешеходов.

Сведения об аварии были внесены в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как рассказал Суспильному врач-нейрохирург Григорий Пилипенко, в медучреждение доставили двоих травмированных в результате ДТП детей. Детали и фото – по ссылке.