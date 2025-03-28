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На Харьковщине произошел мощный взрыв: есть раненые

Харьковщина: в результате взрыва неизвестного ВОП ранена 36-летняя женщина

сегодня, 11:57 comments1181
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Недилько Ксения

27 марта произошло чрезвычайное происшествие в поселке Андреевка Изюмского района Харьковщины. В результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета на огороде пострадала 36-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

На Харьковщине произошел мощный взрыв: есть раненые

Иллюстративное фото

С осколочными ранениями женщина была госпитализирована в лечебное учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняют работающие правоохранители.

"Уважаемые граждане, в который раз обращаемся к вам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности !

Если вы встретили взрывоопасный предмет:

Остановитесь! Не приближайтесь и не трогайте его;

Сообщите о находке по номерам 101 или 102;

Отметьте место подручными средствами (лента, ветки, камни) и отойдите на безопасное расстояние;

Предупредите других об опасности ", – обращаются спасатели к местному населению.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера днем оккупанты нанесли массированный артиллерийский обстрел по центру Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Центр Херсона сейчас. Враг массированно кроет огнем город. Сейчас известно об одном раненом — скорая доставила его в больницу. Предварительно, еще один человек погиб. Находитесь в безопасных местах! Без нужды не выходите на улицу!" – написал Прокудин в 13:50.

Позже он сообщил о гибели 55-летней женщины и еще одного мужчины, возраст которого не установлен. Он в это время находился на остановке. Позже глава ОВА сообщил, что в Херсоне под российские обстрелы попала бригада "скорой", которая помогала раненому.

"Медики эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их. Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии. Все потерпевшие сейчас".

Военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов сообщил, что оккупанты полтора часа били по Херсону. "Полтора часа п*дары обстреливали Херсон, около 40 приходов крупняка. Обстреляли ЖД, автовокзал и овощную вижу, среди мирных есть погибшие", — отметил военнослужащий.



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