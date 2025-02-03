На Харьковщине произошел мощный взрыв: есть раненые

Вчера, 2 февраля, на берегу реки Северский Донец в городе Изюм Харьковской области, в результате подрыва взрывоопасного предмета травмированы 4 человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

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Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

В связи с этим спасатели напоминают:

• При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов немедленно сообщайте по телефонам 101 или 102.

• Не приближайтесь к таким предметам, не прикасайтесь к ним и не пытайтесь перемещать.

• Особенно важно рассказывать детям о правилах безопасности при обнаружении опасных предметов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Украины пытается сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа к работам по разминированию для разных групп населения, в том числе ветеранов, женщин, людей с инвалидностью и пострадавших от взрывоопасных предметов.

Заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский во время семинара "Равные возможности: привлечение людей с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности" рассказал о создании равного доступа к разминированию.

"Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, созданию специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, которые обеспечат комфортное и безопасное трудоустройство", — сказал Шуварский.