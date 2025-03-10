На Харьковщине оккупанты бросают в штурмы «каторжников» с минимальной подготовкой

9 марта русские войска продолжали наступление на харьковском направлении, но не продвинулись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что 9 марта оккупанты наступали к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска.

Представитель украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, заявил, что на харьковском направлении действуют российские каторжники, прошедшие максимум двухнедельную подготовку.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 69-й мотострелковой дивизии (6-я общевойсковая армия (ОГА) Ленинградского военного округа (ЛВО)) наступали между Фиголовкой (к северо-востоку от Купянска) и рекой Оскол в течение последних нескольких дней. Российские войска наступали севернее Купянска возле Кондрашовки; северо-восточнее Купянска возле Петро-Ивановки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки 8 и 9 марта", – сообщают в ISW.

Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские войска накапливают силы в этом районе для ведения штурма при будущих благоприятных погодных условиях. Спикер отметил, что оккупанты обычно ведут штурм небольшой пехотой и редко используют мотоциклы, багги и бронетехнику. По его словам , враг осуществляет пять-семь атак в этом районе в день и во время штурмов пехота терпит потери от 80 до 90 процентов.

9 марта русские войска продолжали наступление на направлении Борова, но не продвинулись.

8 и 9 марта русские войска наступали северо-восточнее или северо-восточнее Боровой в районе Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызового.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как россияне продвигаются на Сумщине и Курщине и каковы причины такого продвижения.