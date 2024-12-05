На фортификации в Харьковской области выделено еще 6 миллиардов гривен

На строительство фортификаций в Харьковской области дополнительно было выделено 6 млрд грн. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов по результатам выездного заседания Правительства в Харьковской области.

Фортификации в Харьковской области

Он отметил, что состояние выполнения работ — 99,9%. Построено и обустроено около 800 опорных пунктов.

Министерству обороны предоставлено поручение, чтобы все фортификации были оборудованы дренажными системами для нормального водоотведения. Необходимые изменения в документацию внесены, работа проделана.

Также Синегубов добавил, что одной из программ, требующей дополнительного внимания, является разминирование.

Харьковщина – одна из самых загрязненных минами областей. Сейчас над разминированием здесь работает около 320 саперов различных правительственных организаций с применением 24 машин механического разминирования.

Кроме того, в области насчитывается еще около 400 саперов от неправительственных и международных организаций.

"Мы также призываем аграриев Харьковской области воспользоваться преимуществами рынка гуманитарного разминирования, благодаря которому они могут получить 100% компенсацию за разминирование своих участков", – отметил глава Харьковщины.

Напомним, через несколько дней после прорыва обороны россиянами на севере Харьковщины председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец для колонки в "Украинской правде" в мае 2024 отметила, что департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с пятью фирмами с признаками фиктивности.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, на общую сумму более 370 млн гривен чиновники ХОВА заключили договоры на древесину (около 75 000 кубометров), информация о которой засекречена, с пятью частными фирмами: ФЛП Чаус И. О., ООО "Герц индустрия", ООО "Сатисстрой", ООО "АТТ БУД" и ООО "Деревообрабатывающее предприятие "Восход".

ХАЦ выяснил, что все компании связаны между собой. После того, как тема приобрела резонанс и национальный масштаб, из судебного реестра исчезли постановления, касающиеся схем завышения цен на закупки древесины для фортификаций на Харьковщине. Детальнее – по ссылке.