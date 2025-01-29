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Муж погибшей блогерши Анны Жук находится в СИЗО из-за смертельного ДТП

Ребенок, находившийся в автомобиле вместе с мамой, находится в реанимации

сегодня, 11:23
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Недилько Ксения

Трагедия произошла 24 января на трассе Киев-Харьков. В результате ДТП погибла 39-летняя блогерша Анна Жук, а ее 9-летний сын получил тяжелые травмы. Мужу погибшей грозит от трех до восьми лет заключения.

Муж погибшей блогерши Анны Жук находится в СИЗО из-за смертельного ДТП

Анна Жук с мужем

Во вторник, 28 января, суд избрал меру пресечения Владимиру Билевцову — мужу блогера Анны Жук, трагически погибшей в ДТП. Его отправили в следственный изолятор на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.

Как отметил представитель полтавской полиции, суд принял решение о содержании под стражей без возможности залога.

Ранее полиция объявила подозрение Билевцову по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение правил безопасности дорожного движения", предусматривающее наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что трагедия произошла 24 января на трассе Киев-Харьков. Во время обгона Владимир Билевцов допустил столкновение с грузовиком, припаркованным за пределами дороги. В результате аварии 39-летняя Анна Жук погибла на месте, а ее 9-летний сын получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

26 января в Харькове состоялась церемония прощания с погибшей блогершей. Владимир Билевцов также присутствовал на похоронах. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а следствие продолжает устанавливать все происшествия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мужчина погибшего в ДТП украинского инфлюенсера Анны Жук Владимир Билевцов впервые прокомментировал смертельную аварию, в которой он тоже пострадал. Мужчина, который, по предварительным данным, был за рулем Lexus, врезавшегося в грузовик, госпитализирован в шоковом состоянии и с травмами. Жук, сидевшая рядом на пассажирском месте, погибла. Как сообщает портал "Комментарии", Владимир в соцсетях поделился, что отказывается верить в утрату самого дорогого человека.



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