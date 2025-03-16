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Мэр Харькова сообщил, что было самым тяжелым этой зимой из-за обстрелов

Отопительный сезон в Харькове стал одним из самых трудных: в декабре был серьезный удар

сегодня, 13:14
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Недилько Ксения

Несмотря на кратковременное потепление в Харькове, полностью прекращать подачу тепла в дома горожан пока не планируют. Об этом в эфире национального телемарафона заявил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Мэр Харькова сообщил, что было самым тяжелым этой зимой из-за обстрелов

Игорь Терехов в телемарафоне. Скриншот экрана

“Ибо сегодня есть понижение температуры. Кроме этого, мы имеем прогноз по снижению температурного режима, но мы очень пристально сегодня отслеживаем, какой прогноз погоды. Да, когда тепло, мы ввели дифференцированное отопление и значительно экономим газ и для нас это очень важно. И при случае, как только будет такая возможность и будет хороший прогноз погоды, потеплеет, мы будем понемногу останавливать отопительный сезон”, – сказал Терехов.

Также он ответил на вопрос ведущей – насколько этот сезон оказался тяжелым для города.

“Знаете, хочу сказать, что очень тяжелый, слишком тяжелый отопительный сезон и самый тяжелый отопительный сезон за все годы. И помните, что 25 декабря у нас было попадание 13 ракет из 400 было выпущено по городу Харькову. И были разбиты котельные и ТЭЦ”, – добавил городской голова.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в эти выходные, 15 и 16 марта, в Украине предусматриваются переменные погодные условия с дождями, колебаниями атмосферного давления и неоднородным распределением температуры. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на сайте "Метеопрог".

По его словам, такая погода будет охватывать всю страну из-за прохождения атмосферных фронтов с юго-запада. "Ожидаются дожди, которые в отдельных регионах могут быть достаточно интенсивными", — отметил он. Температура будет оставаться аномально высокой, особенно на юго-востоке страны, но постепенно произойдет похолодание, начиная с запада и севера. Ночью возможны небольшие морозы.



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