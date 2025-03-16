Мэр Харькова сообщил, что было самым тяжелым этой зимой из-за обстрелов

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Недилько Ксения
Несмотря на кратковременное потепление в Харькове, полностью прекращать подачу тепла в дома горожан пока не планируют. Об этом в эфире национального телемарафона заявил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".
Игорь Терехов в телемарафоне. Скриншот экрана
Также он ответил на вопрос ведущей – насколько этот сезон оказался тяжелым для города.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в эти выходные, 15 и 16 марта, в Украине предусматриваются переменные погодные условия с дождями, колебаниями атмосферного давления и неоднородным распределением температуры. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на сайте "Метеопрог".
По его словам, такая погода будет охватывать всю страну из-за прохождения атмосферных фронтов с юго-запада. "Ожидаются дожди, которые в отдельных регионах могут быть достаточно интенсивными", — отметил он. Температура будет оставаться аномально высокой, особенно на юго-востоке страны, но постепенно произойдет похолодание, начиная с запада и севера. Ночью возможны небольшие морозы.
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