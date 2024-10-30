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Мэр Харькова просит защиты для сохранения ценных строительных комплексов

Игорь Терехов ведет переговоры с представителями ЮНЕСКО по поводу разрушительных обстрелов города

сегодня, 15:57
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Недилько Ксения

Здание Госпрома является визитной карточкой не только Харькова, но и всей Украины. Это одно из самых известных в мире сооружений в стиле конструктивизма, архитектурный памятник национального значения. С 2017 года она находится в предыдущем списке ЮНЕСКО как объект всемирного наследия, а с 2023 года получила статус усиленной защиты.

Мэр Харькова просит защиты для сохранения ценных строительных комплексов

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Однако два дня назад в результате прямого попадания управляемой авиабомбы один из подъездов Госпрома получил очень серьезные разрушения. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов после разговоров с председателем Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Украине Карой Децци Бардески.

"Мы обсудили первоочередные шаги, необходимые для сохранения Госпрома.
В первую очередь речь идет о консервационных мероприятиях, учитывая приближение зимы, а впоследствии — о полном восстановлении здания в его оригинальном виде с привлечением финансирования.
Во-вторых, важно ускорить внесение комплекса Госпрома и Каразинского университета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что будет способствовать повышению уровня их защиты", – подчеркнул Игорь Терехов.

Со своей стороны Харьков будет активно привлекать украинских историков, архитекторов, ученых и других экспертов, чтобы международное сообщество в полной мере осознало подлинное культурное значение Госпрома.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил подробности разрушений здания в центре Харькова:

"В одном из подъездов Госпрома в результате российского авиаудара уничтожена стена, перекрытие над третьим этажом, второй этаж, под ним разбиты окна. Повреждены около 700 окон. Ведем консультации и переговоры с иностранными партнерами по восстановлению сооружения в аутентичном виде 1928 года строительства".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

По данным облпрокуратуры, в результате вечерних обстрелов пострадали девять человек: пять мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и четверо женщин. Среди пострадавших две работники отделения областной больницы они получили ранения средней тяжести. По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК с н. п. строитель белгородской области рф.



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