Мэр Харькова просит защиты для сохранения ценных строительных комплексов

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Недилько Ксения
Здание Госпрома является визитной карточкой не только Харькова, но и всей Украины. Это одно из самых известных в мире сооружений в стиле конструктивизма, архитектурный памятник национального значения. С 2017 года она находится в предыдущем списке ЮНЕСКО как объект всемирного наследия, а с 2023 года получила статус усиленной защиты.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Однако два дня назад в результате прямого попадания управляемой авиабомбы один из подъездов Госпрома получил очень серьезные разрушения. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов после разговоров с председателем Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Украине Карой Децци Бардески.
Со своей стороны Харьков будет активно привлекать украинских историков, архитекторов, ученых и других экспертов, чтобы международное сообщество в полной мере осознало подлинное культурное значение Госпрома.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил подробности разрушений здания в центре Харькова:
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
По данным облпрокуратуры, в результате вечерних обстрелов пострадали девять человек: пять мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и четверо женщин. Среди пострадавших две работники отделения областной больницы они получили ранения средней тяжести. По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК с н. п. строитель белгородской области рф.
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