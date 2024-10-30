Мэр Харькова просит защиты для сохранения ценных строительных комплексов

Здание Госпрома является визитной карточкой не только Харькова, но и всей Украины. Это одно из самых известных в мире сооружений в стиле конструктивизма, архитектурный памятник национального значения. С 2017 года она находится в предыдущем списке ЮНЕСКО как объект всемирного наследия, а с 2023 года получила статус усиленной защиты.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Однако два дня назад в результате прямого попадания управляемой авиабомбы один из подъездов Госпрома получил очень серьезные разрушения. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов после разговоров с председателем Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Украине Карой Децци Бардески.

" Мы обсудили первоочередные шаги, необходимые для сохранения Госпрома.

В первую очередь речь идет о консервационных мероприятиях, учитывая приближение зимы, а впоследствии — о полном восстановлении здания в его оригинальном виде с привлечением финансирования.

Во-вторых, важно ускорить внесение комплекса Госпрома и Каразинского университета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что будет способствовать повышению уровня их защиты " , – подчеркнул Игорь Терехов.

Со своей стороны Харьков будет активно привлекать украинских историков, архитекторов, ученых и других экспертов, чтобы международное сообщество в полной мере осознало подлинное культурное значение Госпрома.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил подробности разрушений здания в центре Харькова:

"В одном из подъездов Госпрома в результате российского авиаудара уничтожена стена, перекрытие над третьим этажом, второй этаж, под ним разбиты окна. Повреждены около 700 окон. Ведем консультации и переговоры с иностранными партнерами по восстановлению сооружения в аутентичном виде 1928 года строительства".

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