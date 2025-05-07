Медали для школьников отменены, но не в Харькове: более миллиона хотят потратить в городе на пиар Терехова

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Недилько Ксения
В Харькове в этом году хотят закупить 4500 подарочных комплектов для награждения учащихся. Комплект состоит из медали и пластиковой коробки. Сама медаль должна быть сделана из цинкового сплава и покрыта золотом. Департамент образования Харьковского горсовета объявил торги по приобретению медалей для награждения школьников на общую сумму более миллиона гривен.
Игорь Терехов. Фото из открытых источников
Об этом стало известно с сайта Prozorro , передает Харьковский антикоррупционный центр.
Пример медали по техническому заданию
На медали должна быть надпись: "Пишаюсь твоєю незламністю. Ігор Терехов".
Кроме того, планируется приобрести 1150 медалей для награждения 11-классников. Это тоже цинковая медаль с покрытием под золото.
Медаль для выпускников
На одной стороне медали должна быть надпись "Выпуск 2025", а на другой стороне "Твои успехи – сила Харькова. Игорь Терехов".
Медали должны быть приобретены до 9 июня.
В 2024 году почти 8,5 тысячи школьников выпустились из харьковских учреждений среднего образования, в том числе 900 из них отметили медалями за высокие достижения в учебе.
Как отметили в Харьковском горсовете, в этом году все 4,5 тысячи находящихся в Харькове выпускников получат знаки отличия "Пишаюсь твоєю незламністю!". Более тысячи 11-классников, которые приказом МОН лишены возможности получить золотые и серебряные медали, получат харьковские медали, подписанные Харьковским городским головой.
Недавно ХАЦ писал, что облсовет планирует потратить на медали около 400 000 гривен.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харьковской области в городе Изюм трое мужчин нашли в посадке мину ПОМ-2, которая осталась с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими РФ. Через некоторое время боеприпас сдетонировал.
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