Медали для школьников отменены, но не в Харькове: более миллиона хотят потратить в городе на пиар Терехова

В Харькове в этом году хотят закупить 4500 подарочных комплектов для награждения учащихся. Комплект состоит из медали и пластиковой коробки. Сама медаль должна быть сделана из цинкового сплава и покрыта золотом. Департамент образования Харьковского горсовета объявил торги по приобретению медалей для награждения школьников на общую сумму более миллиона гривен.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

Об этом стало известно с сайта Prozorro , передает Харьковский антикоррупционный центр.

Пример медали по техническому заданию

На медали должна быть надпись: "Пишаюсь твоєю незламністю. Ігор Терехов".

Кроме того, планируется приобрести 1150 медалей для награждения 11-классников. Это тоже цинковая медаль с покрытием под золото.

Медаль для выпускников

На одной стороне медали должна быть надпись "Выпуск 2025", а на другой стороне "Твои успехи – сила Харькова. Игорь Терехов".

Медали должны быть приобретены до 9 июня.

В 2024 году почти 8,5 тысячи школьников выпустились из харьковских учреждений среднего образования, в том числе 900 из них отметили медалями за высокие достижения в учебе.

"Интересно, что в этом году Министерство образования и науки Украины отменило награждение выпускников школ медалями за особые достижения в учебе. Следовательно, государство не будет обеспечивать учебные заведения отличиями. Так что в горсовете решили заказать собственные награды" , – отмечают в ХАЦ.

Как отметили в Харьковском горсовете, в этом году все 4,5 тысячи находящихся в Харькове выпускников получат знаки отличия "Пишаюсь твоєю незламністю!". Более тысячи 11-классников, которые приказом МОН лишены возможности получить золотые и серебряные медали, получат харьковские медали, подписанные Харьковским городским головой.

"По нашему мнению, каждый выпускник сочтет честью получить награду лично от мэра Харькова. Средняя стоимость отличия, учитывая упаковку, не превысит 165 гривен", — отметили в мэрии.

Недавно ХАЦ писал, что облсовет планирует потратить на медали около 400 000 гривен.

" ХАЦ считает, что во время Великой войны затраты на ремонт, строительство и другие работы должны быть минимизированы, а высвободившиеся средства должны быть направлены на нужды Сил Обороны Украины ", – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харьковской области в городе Изюм трое мужчин нашли в посадке мину ПОМ-2, которая осталась с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими РФ. Через некоторое время боеприпас сдетонировал.