Масштабные отключения света анонсировали в Харькове: адреса

В воскресенье, 5 января, в Харькове запланированы масштабные отключения электроэнергии. Света, по данным АО "Харьковоблэнерго", не будет в части Холодногорского района.

Иллюстративное фото

Отключения будут продолжаться с 06:00 до 20:00. Причиной масштабных отключений компании называют необходимость проведения ремонтных работ.

Свет будут отключаться в следующем периметре:









Отметим, что в Харькове и области, как писал портал "Комментарии", не будет отключений электроэнергии для бытовых потребителей до тех пор, пока не будут возобновлены поставки отопления и горячей воды.

Достигнуты важные договоренности с участием премьер-министра и профильных министерств по снятию лимитов энергопотребления на территории Харькова и области. Это означает, что на данный момент отключение электроэнергии для жителей не планируется, пока не восстановится полноценное теплоснабжение и снабжение горячей водой. Такой шаг является принципиальной позицией правительства, стремящегося поддержать жителей Харькова в это сложное время", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он также пояснил, что даже несмотря на то, что температура на улице уже может быть плюсовой, в квартирах люди часто чувствуют холод, особенно это касается семей с маленькими детьми, пожилыми людьми или особыми потребностями. В таких условиях, чтобы обеспечить комфорт и безопасность, люди будут пользоваться электроприборами, такими как обогреватели и кондиционеры для поддержания теплой температуры в домах. Однако важно учитывать, что хотя извне может быть теплее, в условиях пониженного теплоснабжения в квартирах все равно может быть недостаточно тепла, поэтому использование дополнительных приборов становится необходимым.