Масштабные отключения газа анонсировали в Харькове: адреса

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Кречмаровская Наталия
В Харькове будет выполняться реконструкция системы газоснабжения в Слободском районе. В связи с проведением работ Харьковский городской филиал "Газсети" анонсирует масштабное отключение газа.
Газ. Иллюстративное фото
С 21 июля по 1 августа 2025 года специалисты Харьковского городского филиала "Газсети" будут проводить реконструкцию газовой системы в Слободском районе города.
Предупреждают, что в связи с проведением работ временно будет прекращено газоснабжение потребителям по следующим адресам:
В компании предупреждают, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия продолжает обстреливать Харьков — используют ударные дроны и ракеты. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, как город пережил июнь и в очередной раз обратился к горожанам.
По его словам, в июне зафиксировали абсолютный лунный антирекорд по количеству воздушных атак на Харьков с начала войны.