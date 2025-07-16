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Масштабные отключения газа анонсировали в Харькове: адреса

По каким адресам в Харькове будет прекращено газоснабжение

16 июля 2025, 21:06
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Кречмаровская Наталия

В Харькове будет выполняться реконструкция системы газоснабжения в Слободском районе. В связи с проведением работ Харьковский городской филиал "Газсети" анонсирует масштабное отключение газа.

Масштабные отключения газа анонсировали в Харькове: адреса

Газ. Иллюстративное фото

С 21 июля по 1 августа 2025 года специалисты Харьковского городского филиала "Газсети" будут проводить реконструкцию газовой системы в Слободском районе города.

Предупреждают, что в связи с проведением работ временно будет прекращено газоснабжение потребителям по следующим адресам:

Масштабные отключения газа анонсировали в Харькове: адреса - фото 2

"Мы понимаем, что продолжительность прекращения газоснабжения может вызвать временные неудобства. Но проведение таких работ является необходимостью для обеспечения стабильного газораспределения жителям района, особенно зимой. Просим потребителей на время проведения работ перекрыть краны перед газовыми приборами и быть осмотрительными", — говорится в сообщении городского филиала.

В компании предупреждают, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения.

"Спасибо за понимание и сотрудничество. Извиняемся за временные неудобства!", — обратились к потребителям в компании.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия продолжает обстреливать Харьков — используют ударные дроны и ракеты. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, как город пережил июнь и в очередной раз обратился к горожанам.

По его словам, в июне зафиксировали абсолютный лунный антирекорд по количеству воздушных атак на Харьков с начала войны.




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Источник: https://khm.grmu.com.ua/365-2/vidkliuchennia-hazopostachannia-kharkiv/prypynennia_hazopostachannia_21_07_01_08_25/
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