Масштабная коррупция в МСЭК: более 400 медицинских дел с инвалидностью арестовали в Харькове

В Харькове провели обыски в рамках расследования коррупции в МСЭК и арестовали медико-экспертные дела 440 человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра.

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Отмечается, что документы изъяли во время проведения обысков 16-17 октября этого года в помещении Межрайонной специализированной кардиологической МСЭК №1 Областного центра медико-социальной экспертизы в рамках расследования уголовного преступления по злоупотреблению влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В ХАЦ рассказали об одном эпизоде. 10 июля 2024 года мужчина, находясь в с. Хорошево Харьковского района, обратился к военнослужащему ВСУ (находится на должности пулеметчика) с просьбой предоставить консультацию по получению оснований избегания мобилизации и возможности уехать за пределы Украины. Военный объяснил, что имеет связи в МСЭК, ВЛК и военкомате и за 150 000 грн может решить вопрос. Однако со временем цена выросла до 180 000 грн. При этом военнослужащий получил всю сумму. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, с правом внести залог размером 60 000 грн (деньги не внесли).

Всего с 24 февраля 2022 года по середину октября этого года в Межрайонной специализированной кардиологической МСЭК №1 (это только болезни, относящиеся к сфере кардиологии) было принято 440 решений по предоставлению групп инвалидности.

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