Люди возвращаются и не хотят вывозить детей: как проходит принудительная эвакуация в Харьковской области

Из 29 населенных пунктов Купянского района Харьковской области эвакуировали 34 детей. Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время пресс-подхода в Официальном Медиацентре ХОВА, сообщает портал "Комментарии".

Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

В настоящее время в соответствии с решением Совета обороны Харьковской области продолжается обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми из 29 населенных пунктов Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад. Силами профильных служб, правоохранителей и волонтеров удалось эвакуировать 34 ребенка. Еще необходимо перевезти в безопасные территории 236 детей с их родителями.

"Эвакуационные мероприятия продолжаются согласно определенному плану. Правоохранители объясняют семьям с детьми, проживающими в этих населенных пунктах, о необходимости эвакуации для их безопасности. Еще одна сложность – разногласия в фактическом месте проживания таких семей и регистрации. По нашим данным, 10 семей выехали из этих населенных пунктов самостоятельно. При необходимости обеспечиваем людей жильем в местах компактного расположения или эвакуацией в другие регионы страны, продуктами питания, гигиеническими наборами и т.д.", – отметил Олег Синегубов.

Также бывают случаи возвращения людей в населенные пункты, откуда произошла эвакуация.

"Решением Совета обороны области запрещаем возвращаться, запрещаем приезжать через блок-посты на те территории, откуда проводится такая эвакуация. Предыдущий опыт эвакуационных мероприятий показывает, что факты возвращения есть, и, к сожалению, люди страдают после того – идут прилеты, есть жертвы в результате таких обстрелов, поэтому во время эвакуации мы дополнительно через национальную полицию разъясняем о том, что возвращаться нельзя к предупреждению органов власти на местах", — добавил Олег Синегубов.

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