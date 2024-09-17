Люди возвращаются и не хотят вывозить детей: как проходит принудительная эвакуация в Харьковской области

Из 29 населенных пунктов Купянского района Харьковской области эвакуировали 34 детей. Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время пресс-подхода в Официальном Медиацентре ХОВА, сообщает портал "Комментарии".

Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

В настоящее время в соответствии с решением Совета обороны Харьковской области продолжается обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми из 29 населенных пунктов Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад. Силами профильных служб, правоохранителей и волонтеров удалось эвакуировать 34 ребенка. Еще необходимо перевезти в безопасные территории 236 детей с их родителями.

"Эвакуационные мероприятия продолжаются согласно определенному плану. Правоохранители объясняют семьям с детьми, проживающими в этих населенных пунктах, о необходимости эвакуации для их безопасности. Еще одна сложность – разногласия в фактическом месте проживания таких семей и регистрации. По нашим данным, 10 семей выехали из этих населенных пунктов самостоятельно. При необходимости обеспечиваем людей жильем в местах компактного расположения или эвакуацией в другие регионы страны, продуктами питания, гигиеническими наборами и т.д.", – отметил Олег Синегубов.

Также бывают случаи возвращения людей в населенные пункты, откуда произошла эвакуация.

"Решением Совета обороны области запрещаем возвращаться, запрещаем приезжать через блокпосты на те территории, откуда проводится такая эвакуация. Предыдущий опыт эвакуационных мероприятий показывает, что факты возвращения есть, и, к сожалению, люди страдают после того – идут прилеты, есть жертвы в результате таких обстрелов, поэтому во время эвакуации мы дополнительно через национальную полицию разъясняем о том, что возвращаться нельзя к предупреждению органов власти на местах", — добавил Олег Синегубов.

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