17-летний парень бил девочку кирпичом по голове, насиловал, душил и поджег: что с ребенком

Девочка отказала парню в интимной близости, из-за чего чуть не погибла. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает портал "Комментарии".

Подозреваемый в преступлении. Фото: Сергей Болвинов

17-летний первокурсник колледжа и 15-летняя девочка в совместной компании праздновали день рождения в соседнем селе Харьковщины, выпивали. Затем друзья подвезли обоих домой, высадили на перекрестке. Дальше они пошли пешком и возле своего дома парень попросил помочь ему открыть дверь, заманил девочку домой и начал приставать.

Девочка отказала ему, вырвалась и побежала на улицу. Именно там и получила свои первые удары – шесть раз кирпичом по голове. Она потеряла сознание, а он потащил ее со двора на огород.

"Прямо у забора остановился – изнасиловал девочку без сознания и попытался ее задушить руками. А дальше, уже на огороде, начал сжигание – для этого облил подругу дизельным топливом.

Шел дождь, зажигалка не хотела работать, пришлось идти за спичками. Наконец одежда на девочке загорелась. Он не стал ждать, пока тело сгорит, – пошел в дом, переоделся, спрятал свои вещи за тумбочку и крепко заснул.

Разбудили его уже крики соседей. Девочку на земле, от которой идет дым, увидел мужчина из соседнего участка, когда вышел в туалет. Он сразу узнал школьницу, позвал ее мать. Именно дождь спас жизнь – он не погасил пламя полностью, но и не дал ребенку сгореть", – рассказал следователь Харьковщины.

Парень не может объяснить, зачем это сделал.

"Он рассказал все детали, но объяснения зверской жестокости нет. В ту ночь дома никого не было, потому что парень живет вдвоем с отцом, тот был на ночной смене, работает охранником. Мать покинула семью, когда парню было семь лет. Это была травма, говорят родственники. А в начале российского вторжения он пережил оккупацию, и это тоже повлияло на психику, считает отец. Агрессию парень проявлял и раньше, в собственной семье – однажды ударил стеклянной бутылкой по голове собственную бабушку", – рассказывает Болвинов.

В очень тяжелом состоянии в реанимации – девочка обгорела и получила тяжелые травмы, медики пытаются спасти. Она старшая в многодетной семье, отец умер. Мама воспитывает ее и троих младших братьев сама.

Парню уже сообщили о подозрении, он задержан.

"Ему грозит пожизненное заключение – инкриминируем убийство, соединенное с изнасилованием. Завтра суд будет избирать ему меру пресечения, ходатайствуем о содержании под стражей без залога", – добавил следователь.







