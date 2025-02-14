1300 жилищных сертификатов получили жители Харьковщины: где покупают жилье

898 квартир и домов приобрели в Харьковской области по государственной программе "еВосстановление". Стоимость приобретенного жилья – более 1,5 млрд грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

Всего жилищными сертификатами воспользовались 1300 получателей компенсации из Харьковской области, большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах.

Для ремонта жилья в пределах госпрограммы 30 177 человек получили более 3 млрд грн компенсаций.

В целом по состоянию на сегодняшний день в 36 громадах области сформировано 4 тысячи 548 сертификатов более чем на 6,3 млрд грн.

Госпрограмма "еВосстановление" остается критически важной для людей, нуждающихся в помощи в восстановлении своего жилья. Харьковская областная военная администрация продолжает коммуницировать с профильными министерствами, чтобы программа финансировалась в полной мере. Обеспечить людей всеми должными компенсациями – приоритет в нашей работе и выполнение Плана внутренней устойчивости страны Президента Владимира Зеленского ", – отмечает Синегубов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что многие из внутренне перемещенных лиц, кому раньше прекратили начислять выплаты на проживание, могут снова попытаться подать заявку на получение помощи. Правительством одобрено внесение изменений в постановления по вопросам предоставления ВПЛ помощи на жительство, она вступила в силу с 29 января 2025 года.

Одним из пунктов изменений был: не включать в состав семьи уполномоченного лица лиц из числа работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальной полиции, лиц рядового и начальственного состава них в соответствии с законом, принимающими (принимающими) непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, кроме лиц и членов их семей, которые в соответствии с законодательством получают компенсацию за поднаем (наем, аренда) жилых помещений как внутренне перемещенные лица.