13 раз ударил бывшую ножом и убил соперника: что будет ревнивцу

Трагическое событие произошло в селе Николаевка Красноградского района 23 сентября вечером. По данным следствия, 31-летний подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время общения в компании приревновал свою бывшую девушку, которой было 25 лет, к другому мужчине. Вспыхнула ссора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Задержанный подозреваемый, фото: прокуратура

Злоумышленник на собственном мопеде поехал домой в поселок Зачепиловка и, взяв с собой кухонный нож, вернулся назад, чтобы разобраться с экс-возлюбленной и своим соперником.

23-летний мужчина, осознавая угрозу, пытался защитить девушку. Однако злоумышленник нанес по туловищу потерпевшего не менее шести ударов ножом, после чего бросился на девушку и также ударил ее ножом не менее 13 раз. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. При процессуальном руководстве Красноградской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 31-летнему мужчине в умышленном убийстве двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование – СВ Красноградского РУП ГУНП в Харьковской области.

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