Квест-игра несовершеннолетних привлекла внимание полиции и СБУ: детям грозит пожизненное

Подростки получали задания от кураторов из России через телеграм-канал, которые заключались в проведении разведки, корректировки ударов и поджогов на территории Харьковщины. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции.

Задержанные подозреваемые, фото: НПУ

К полицейским офицерам громады Харьковщины поступила информация о том, что двое парней рыскали рядом со стратегическим объектом. Через некоторое время полицейские обнаружили там еще троих несовершеннолетних девушек.

Как выяснили правоохранители, подростки в возрасте 15 и 16 лет получали враждебные задачи по проведению разведки, корректировке ударов и поджогов через телеграм-канал. Все это они делали под видом квест-игр, разработанных российскими спецслужбами для вовлечения украинских подростков в преступную деятельность в пользу России.

По правилам "квеста" дети получали от кураторов геолокации определенных объектов, которые они должны были сфотографировать и снять на видео, а также описать близлежащую местность. Результаты проведенной "разведки" дети отправляли единственному куратору из ФСБ РФ через анонимные чаты.

Полицейские вместе с СБУ задержали всех участников вражеских групп, когда они фотографировали объекты украинской ПВО.

Следователи Службы безопасности уже сообщили одному из активных участников вражеских групп о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, как на Житомирщине семья военнослужащего ВСУ, получившего тяжелое ранение и вернувшегося домой, стала жертвой рэкетиров.