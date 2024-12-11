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Купянск на грани повторной оккупации: что говорят военные аналитики

Оккупация Купянска позволит врагу упростить логистику в несколько раз

сегодня, 11:36
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Недилько Ксения

Российские войска проводят масштабную разведку боем, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. Наиболее критическим остается Кураховское направление. Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире нацмарафона.

Купянск на грани повторной оккупации: что говорят военные аналитики

Иллюстративное фото

Аналитик сообщил, что продолжаются бои вблизи Купянска, и ситуация остается крайне напряженной.

"Ни для кого не секрет, что однажды орки в город уже даже заезжали. Просто заехали и их пришлось уничтожать на улицах. Да, сейчас их немного отодвинули, но бои продолжаются в окрестностях города", – отметил аналитик.

В планах ВС РФ еще с 2022 года – захватить поселок Купянск-Узловой. До сих пор враг хочет оккупировать населенный пункт, теперь перед Новым годом. Однако у них нет никаких шансов, считает начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

"Будем откровенны: у врага планы были еще перед Новым годом 2022 захватить. Сейчас уже 2024 год, и планы все еще есть, но когда общаешься с нашими ребятами, когда видишь их настроение, мотивацию, понимаешь, что у россиян нет никаких шансов – ни до Нового года, ни после. Бросают большие силы, но эти силы уничтожаются", – отметил Беседин в эфире "Эспрессо".

По его словам, враг продолжает уничтожать гражданскую и критическую инфраструктуру громады. В частности, накануне, армия РФ ударила КАБом по центру поселка Ковшаровка.

"Повреждены две многоэтажки, фасады, окна, балконы. Никто не пострадал. Враг бьет по тем локациям, где гражданские люди, где нет никаких военных объектов", – заметил Беседин.

Он добавил, что в настоящее время в громаде остаются 3,5 тыс. людей. В частности, более 900 – живут на левом берегу реки Оскол в критических условиях – нет тепла, света и воды. Так что Беседин в очередной раз призвал эвакуироваться.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты преуспели вблизи Лозовой, Зеленого Гая, Новоегоровки и Грековки, хотя ISW пока не наблюдает подтверждения наступления России в этих областях. Российский военкор заявил, что украинские войска продолжают контратаки вблизи Двуречной (к северу от Купянска) и что российские войска удерживают позиции на западном (правом) берегу реки Оскол.



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