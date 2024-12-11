Купянск на грани повторной оккупации: что говорят военные аналитики

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Недилько Ксения
Российские войска проводят масштабную разведку боем, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. Наиболее критическим остается Кураховское направление. Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире нацмарафона.
Иллюстративное фото
Аналитик сообщил, что продолжаются бои вблизи Купянска, и ситуация остается крайне напряженной.
В планах ВС РФ еще с 2022 года – захватить поселок Купянск-Узловой. До сих пор враг хочет оккупировать населенный пункт, теперь перед Новым годом. Однако у них нет никаких шансов, считает начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
По его словам, враг продолжает уничтожать гражданскую и критическую инфраструктуру громады. В частности, накануне, армия РФ ударила КАБом по центру поселка Ковшаровка.
Он добавил, что в настоящее время в громаде остаются 3,5 тыс. людей. В частности, более 900 – живут на левом берегу реки Оскол в критических условиях – нет тепла, света и воды. Так что Беседин в очередной раз призвал эвакуироваться.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты преуспели вблизи Лозовой, Зеленого Гая, Новоегоровки и Грековки, хотя ISW пока не наблюдает подтверждения наступления России в этих областях. Российский военкор заявил, что украинские войска продолжают контратаки вблизи Двуречной (к северу от Купянска) и что российские войска удерживают позиции на западном (правом) берегу реки Оскол.
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