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Круговая оборона городов будет построена в одной из областей

В Харьковской области строительство фортификаций переходит на другой уровень

сегодня, 08:03
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Недилько Ксения

В Харьковской области строят фортификационные сооружения и ведут подготовку круговой обороны Изюма и Балаклеи. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Круговая оборона городов будет построена в одной из областей

Фортификации

"Это, скажем так, плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", – объяснил он.

Синегубов не раскрыл деталей по поводу того, на каком этапе сейчас эти работы. Впрочем, говорит он, администрация выполняет возложенные на нее задачи.

"Однако там, конечно, часть работ выполняют сами военные. Я скажу только так, что там работы идут по плану и полностью контролируются нашими военными", — констатировал Олег Синегубов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные силы продолжают пытаться расширить свое влияние в Харьковской области, в частности, усиливая активность враждебных диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, враг пытается усилить свой контроль в Харьковской области, где активно продолжаются боевые действия в двух основных направлениях — в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Однако, несмотря на пониженную активность враждебных ДРГ по сравнению с предыдущим периодом, попытки их проникновения на украинскую территорию не прекращаются.

В то же время он подчеркнул, что самая большая угроза от России заключается в ежедневных обстрелах, которые производятся по Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Больше обстрелов фиксируется на Сумщине, хотя активность вражеских сил на Черниговщине также остается высокой.



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