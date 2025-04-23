Кошмар в Харькове: мэр Терехов сообщил, как начали бить оккупанты

Враг сменил тактику: если раньше обстрелы велись в основном ночью или ранним утром, то накануне россияне атаковали Харьков днем. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов сегодня, 23 апреля, в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии".

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

"Вчера враг запустил 12 "шахедов" среди бела дня, когда люди занимались своими делами. Это очень грустно, когда человек стоит на остановке общественного транспорта или остановил автомобиль перед светофором, рядом прилетает "шахед" – и он оказывается на больничной койке. Также в результате атаки был поврежден жилищный фонд, гражданские предприятия", — отметил мэр.

По его словам, после вчерашнего обстрела в больницах остается четыре человека. Один пациент, находившийся в крайне тяжелом состоянии, сегодня скончался.

Мужчина, который скончался в больнице в результате ранений, — это водитель Audi, вспыхнувшей после удара "Шахеда" в нескольких метрах от авто, это произошло на улице Шевченко, сообщили в прокуратуре.

В результате ночной атаки в Новобаварском районе и утренней в Индустриальном — обошлось без пострадавших.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром российские оккупационные войска снова нанесли удар по Харькову беспилотником. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию городского головы Игоря Терехова.

"И уже утром, несколько минут назад, БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данную минуту информации о пострадавших не поступало", – сообщил мэр Харькова в 07:36.