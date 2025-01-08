Комар заразил женщину паразитом: что вытащили из глаза жительницы Харьковщины

Укус комара привел к инфицированию серьезным заболеванием. Случай дирофиляриоза обнаружили в поселке Донец Изюмского района. К врачам обратилась женщина 1978 г.р. – сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Иллюстративное фото

Она жаловалась на чувство инородного тела и покраснение правого глаза и перемещение припухлости на правом веке глаза. Врачи провели операцию и удалили гельминт. Его идентифицировали как Dirofilaria repens (3,5 см).

В центре, по месту жительства больной, специалисты провели эпидемиологическое обследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

В центре отметили, что дирофиляриоз – это паразитарное заболевание с трансмиссивным путем передачи, вызываемое нематодами рода Dirofilaria (это тонкие нитевидные круглые гельминты белого цвета). Источником инфекции являются пораженные дирофиляриями собаки, кошки и другие хищники. Человек заражается только при укусе комаров. В организм человека попадают медленно растущие личинки паразита, достигая значительных размеров (до 30 см). В связи с этим клинические проявления болезни могут проявляться в любой период года.

Также предоставили рекомендации по предупреждению заражения дирофиляриозом. Необходимо:

следить за состоянием здоровья домашних животных и проводить им профилактическое лечение;

ограничивать прогулки животных вечером в местах с большой численностью комаров;

производить засечку окон и дверей от залета комаров;

уничтожать комаров в местах выплода и жилищах;

использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров.

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