Какие имена детей самые популярные и редкие в Харьковской области

Министерство юстиции Украины обнародовало рейтинг самых распространенных и редких имен, которыми называли детей в Харьковской области. Как показывает статистика, одни имена мальчиков и девочек остаются неизменными фаворитами среди родителей, в то время как другие удивляют своей уникальностью и редко встречаются в Украине.

Популярны и редки имена мальчиков и девочек. Фото из открытых источников

Самые популярные имена для мальчиков в Харьковской области

По данным Минюста, чаще всего новорожденных мальчиков в Харьковской области называли следующими именами:

— Тимофей

— Богдан

— Дмитрий

— Александр

Эти имена мальчиков традиционно остаются популярными в Украине и имеют как библейское, так и историческое происхождение.

Редкие имена для мальчиков

Среди зарегистрированных имен были и менее обычные варианты. Родители, которые стремились придать своим сыновьям уникальность, выбирали необычные имена для мальчиков. Редкие имена мальчиков в Харьковской области:

— Амир

— Джамиль

— Филин

— Аяз

Самые популярные имена для девочек в Харьковской области

Популярные имена девочек, которыми называли детей в Харьковской области:

— Кира

— Катерина

— София

— Милана

Эти имена девочек остаются среди фаворитов в Украине и Харьковщине уже несколько лет.

Редкие имена для девочек

Некоторые родители решили дать своим дочерям уникальные имена. По данным Минюста, такие редкие имена для девочек фиксировали в Харьковской области:

— Айша

— Моника

— Ассоль

— Жасмин

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных и редких именах мальчиков и девочек в Киеве и области.

Также "Комментарии" писали, что Минюст определил самые оригинальные имена украинцев, рожденных в 2024 году.