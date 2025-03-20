Какие имена детей самые популярные и редкие в Харьковской области

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Slava Kot
Министерство юстиции Украины обнародовало рейтинг самых распространенных и редких имен, которыми называли детей в Харьковской области. Как показывает статистика, одни имена мальчиков и девочек остаются неизменными фаворитами среди родителей, в то время как другие удивляют своей уникальностью и редко встречаются в Украине.
Популярны и редки имена мальчиков и девочек. Фото из открытых источников
По данным Минюста, чаще всего новорожденных мальчиков в Харьковской области называли следующими именами:
Эти имена мальчиков традиционно остаются популярными в Украине и имеют как библейское, так и историческое происхождение.
Среди зарегистрированных имен были и менее обычные варианты. Родители, которые стремились придать своим сыновьям уникальность, выбирали необычные имена для мальчиков. Редкие имена мальчиков в Харьковской области:
Популярные имена девочек, которыми называли детей в Харьковской области:
Эти имена девочек остаются среди фаворитов в Украине и Харьковщине уже несколько лет.
Некоторые родители решили дать своим дочерям уникальные имена. По данным Минюста, такие редкие имена для девочек фиксировали в Харьковской области:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных и редких именах мальчиков и девочек в Киеве и области.
Также "Комментарии" писали, что Минюст определил самые оригинальные имена украинцев, рожденных в 2024 году.
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