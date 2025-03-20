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Какие имена детей самые популярные и редкие в Харьковской области

Названы самые популярные и уникальные имена мальчиков и девочек Харьковской области.

сегодня, 10:55
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Автор:
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Slava Kot

Министерство юстиции Украины обнародовало рейтинг самых распространенных и редких имен, которыми называли детей в Харьковской области. Как показывает статистика, одни имена мальчиков и девочек остаются неизменными фаворитами среди родителей, в то время как другие удивляют своей уникальностью и редко встречаются в Украине.

Какие имена детей самые популярные и редкие в Харьковской области

Популярны и редки имена мальчиков и девочек. Фото из открытых источников

Самые популярные имена для мальчиков в Харьковской области

По данным Минюста, чаще всего новорожденных мальчиков в Харьковской области называли следующими именами:

  • — Тимофей
  • — Богдан
  • — Дмитрий
  • — Александр

Эти имена мальчиков традиционно остаются популярными в Украине и имеют как библейское, так и историческое происхождение.

Редкие имена для мальчиков

Среди зарегистрированных имен были и менее обычные варианты. Родители, которые стремились придать своим сыновьям уникальность, выбирали необычные имена для мальчиков. Редкие имена мальчиков в Харьковской области:

  • — Амир
  • — Джамиль
  • — Филин
  • — Аяз

Самые популярные имена для девочек в Харьковской области

Популярные имена девочек, которыми называли детей в Харьковской области:

  • — Кира
  • — Катерина
  • — София
  • — Милана

Эти имена девочек остаются среди фаворитов в Украине и Харьковщине уже несколько лет.

Редкие имена для девочек

Некоторые родители решили дать своим дочерям уникальные имена. По данным Минюста, такие редкие имена для девочек фиксировали в Харьковской области:

  • — Айша
  • — Моника
  • — Ассоль
  • — Жасмин

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных и редких именах мальчиков и девочек в Киеве и области.

Также "Комментарии" писали, что Минюст определил самые оригинальные имена украинцев, рожденных в 2024 году.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/18M8sPkAeg/
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