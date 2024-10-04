Как происходит принудительная эвакуация и куда увозят людей

Продолжается эвакуация семей с детьми из громад Купянщины. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Эвакуация в Харьковской области. Фото: ХОВА

"Учитывая ситуацию с безопасностью, в области продолжается плановая принудительная эвакуация семей с детьми с опасных территорий Купянского района. Прилагаем максимум усилий для создания надлежащих условий для наших граждан: всех эвакуированных людей обеспечиваем комплексной гуманитарной помощью, психологическим, медицинским и юридическим сопровождением, временным жильем, а также финансовой поддержкой. Спасибо волонтерским организациям и международным партнерам за постоянную помощь и поддержку", – отмечает Олег Синегубов.

С 9 сентября из 29 населенных пунктов Купянской, Куриловской и Кондрашевской громад выехали в безопасные места более 200 детей с семьями. Работа продолжается непрерывно.

Как сообщает начальник Харьковской ОВА, на Купянском направлении сейчас проходят интенсивные бои. Более того, враг ежедневно наносит удары по безоружным людям и инфраструктуре. Риски для безопасности гражданских сверхвысокие.

Для обеспечения безопасности населения действует круглосуточная бесплатная "горячая линия" по вопросам эвакуации по номеру 0-800-33-92-91.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Принудительная эвакуация в Донецкой области: родители более 750 детей уезжать не собираются

На начало октября в зоне принудительной эвакуации детей с родителями или их законными представителями остаются 755 несовершеннолетних. За последнюю неделю с опасных территорий смогли вывезти всего 143 таких семьи.

Об этом во время брифинга журналистам Свободного радио рассказала и.о. начальника службы по делам детей Юлия Рыжакова, информирует портал "Комментарии". По ее данным, сейчас из 13 населенных пунктов Донбасса, где действует принудительная эвакуация детей, до сих пор не выехали 757 детей — 651 семья.