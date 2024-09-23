Как Курская операция повлияла на наступление оккупантов в Харьковской области

Курская наступательная операция Сил обороны Украины существенно повлияла на ситуацию в районе Глубокое-Липцы на Харьковском направлении. Об этом в эфире марафона "Суспильное Новости" рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотников Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич, информирует портал "Комментарии".

Олесь Маляревич. Фото: скриншот из видео

"Когда началась Курская операция, мы были на направлении Липцы-Глубокое, только там.

Действительно, там продолжались очень серьезные бои и там была морская пехота тихоокеанского флота.

Когда началась Курская операция, часть этого подразделения сорвалась и пошла в другую сторону.

То есть, действительно это повлияло. Я не знаю замысла Курской операции точно, эта история покажет – только сейчас Главком знает и Ставка, можно только гадать.

Но я уверен, что задачу, которую имела Курская операция, она выполнила и продолжает выполнять ", – отметил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ВСУ прорвали еще один участок на границе с РФ

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области рф.

На видео зафиксированы проработка проходов в инженерных заграждениях, мероприятие десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

Подробности – в видео по ссылке.