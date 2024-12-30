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КАБов на Харьков стало меньше: в Силах обороны Украины объяснили, что для этого сделано

Украинские силы успешно внедряют инновации по борьбе с ударами российских управляемых планирующих бомб по Харьковской области

сегодня, 07:54
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Недилько Ксения

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 29 декабря заявил, что российские войска начали эксперименты и нанесение ударов по Харьковской области управляемыми планирующими боеприпасами (УМПБ) Д-30 в марте 2024 года и с тех пор модифицировали их, чтобы иметь радиус действия до 80 километров. Об этом пишет Институт изучения войны ( ISW ).

КАБов на Харьков стало меньше: в Силах обороны Украины объяснили, что для этого сделано

Управляемая авиабомба

Синегубов заявил, что российские войска начали запускать управляемые планирующие бомбы из российского воздушного пространства примерно в 40 километрах от международной российско-украинской границы, позволяя бомбам поражать цели на расстоянии до 40 километров внутри Украины.

Начальник взрывотехнического отдела ГУ НП в Харьковской области Владимир Безрук заявил, что управляемые планирующие бомбы Д-30 могут отклоняться от цели на 50 метров, а повреждения от Д-30 УМПБ и неуправляемых планирующих бомб ФАБ-250/500 одинаковы, поскольку обе бомбы схожи и используют тот же тип боеголовки.

Безрук заявил, что украинские силы используют пулеметы и средства радиоэлектронной борьбы (РЕБ) для сбивания и отвода управляемых планирующих бомб, поскольку отсутствие тепловой энергетической сигнатуры планирующих бомб не позволяет переносным системам противовоздушной обороны нацеливаться на бомбы.

Спикер Харьковской группировки войск Украины подполковник Евгений Романов заявил, что российские войска выпустили наибольшее количество управляемых планирующих бомб по Харькову в мае и сентябре 2024 года, но российские войска не наносили ни одного удара с управляемых планирующих бомб по городу Харькову с ноября 2024 года и использовали авиационные средства реже на северной границе Харьковской области. Романов отметил, что украинские силы недавно нанесли удары по нескольким крупным складам боеприпасов в России, где хранились управляемые планирующие бомбы, ограничив запасы управляемых планирующих бомб у российских военных.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что в ноябре 2024 года российские войска наносили ориентировочно три-четыре удара управляемыми планирующими бомбами на Лиманском направлении в ноябре 2024 года, а сейчас наносят удары с беспилотников "Шахед".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к БПЛА типа Shahed-136, которые агрессор применяет для ударов по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.



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